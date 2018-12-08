Протесты "желтых жилетов" в Париже: 1 тыс. 385 человек задержаны, 135 ранены

Среди раненных - 7 правоохранителей
В ходе акции протестов "желтых жилетов" в Париже сегодня, 8 декабря, ранения получили 135 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщил, что среди раненных семеро правоохранителей.
Всего, по данным МВД Франции приняли участие 125 тысяч протестующих.
Сообщается также о 1385 задержанных в ходе акций протестов.
C'est tendu à Republique. Lacrymogène et hélicoptère. #GiletsJaunes pic.twitter.com/f3RJDuarNS— François Vignal (@francoisvi) December 8, 2018
Ранее РБК-Украина писало о 60 пострадавших во время протестов в Париже.
Также ранее сообщалось о задержании 700 человек в ходе протестов во Франции.
Аналогичные акции протестов также проходят в Бельгии и в Нидерландах.
Так, в Нидерландах во всех городах акции не многочисленные. На жилетах разные надписи: на одних - недовольство политикой правительства, другие требуют доступную медицину и образование, уменьшение налогов и улучшение уровня жизни.
В Брюсселе произошли столкновения во время массовых акций протеста "желтых жилетов" с сотрудниками полиции. В результате, более 100 человек были задержаны.