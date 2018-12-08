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Протесты "желтых жилетов" в Париже: 1 тыс. 385 человек задержаны, 135 ранены

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 21:37
Протесты "желтых жилетов" в Париже: 1 тыс. 385 человек задержаны, 135 ранены
Фото: протесты в Париже (twitter.com/le_figaro)

Среди раненных - 7 правоохранителей

В ходе акции протестов "желтых жилетов" в Париже сегодня, 8 декабря, ранения получили 135 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщил, что среди раненных семеро правоохранителей.

Всего, по данным МВД Франции приняли участие 125 тысяч протестующих.

Сообщается также о 1385 задержанных в ходе акций протестов.

Ранее РБК-Украина писало о 60 пострадавших во время протестов в Париже.

Также ранее сообщалось о задержании 700 человек в ходе протестов во Франции.

Аналогичные акции протестов также проходят в Бельгии и в Нидерландах.

Так, в Нидерландах во всех городах акции не многочисленные. На жилетах разные надписи: на одних - недовольство политикой правительства, другие требуют доступную медицину и образование, уменьшение налогов и улучшение уровня жизни.

В Брюсселе произошли столкновения во время массовых акций протеста "желтых жилетов" с сотрудниками полиции. В результате, более 100 человек были задержаны.

Протесты в Париже: количество пострадавших увеличилось до 60 человек В Нидерландах на протесты вышли сотни "желтых жилетов"
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