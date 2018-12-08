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Протести в Парижі: поранено близько 30 осіб

Новини » Надзвичайні події    08.12.2018 - 17:20
Протести в Парижі: поранено близько 30 осіб
Фото: протести в Парижі (twitter.com/le_figaro)

В урядовому кварталі Парижа було незначне загострення

У Парижі (Франція) сьогодні, 8 грудня, в результаті протистояння "жовтих жилетів" з поліцією за попередніми даними було поранено близько 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляє видання, офіційної інформації про постраждалих поки немає.

За попередніми оцінками, в Парижі було поранено близько тридцяти осіб, в тому числі троє з поліції.

Після обіду в урядовому кварталі Парижа було незначне загострення - протестувальники спалили дві машини, вони періодично намагаються підпалити сміттєві баки, у відповідь поліція застосовує сльозогінний газ.

У центрі Парижа розгорнули кінні підрозділи поліції для підтримки піших.

 

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, у Франції під час масових акцій протесту "жовтих жилетів", які виступають проти підвищення цін на паливо, правоохоронці затримали близько 700 осіб, з них 575 в Парижі.

Влада Франції обговорювала можливість введення режиму надзвичайного стану через протестні акції в Парижі. 

Додамо, із-за протестів "жовтих жилетів" в Парижі будуть закриті музеї та історичні пам'ятки. Крім того, із-за масових протестів сьогодні не буде працювати Ейфелева вежа.

 

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