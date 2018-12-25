Протесты в Одессе: полиция отпустила двух задержанных активистов

Иллюстративное (РБК-Украина)

Против третьего задержанного открыто уголовное производство

Полиция отпустила двух задержанных во время акций протеста против строительства кинологического площадки в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что в отношении двух участников акции, которые были доставлены в отделение полиции, были составлены административные протоколы.

"Действия одного из них квалифицируются по ст. 173 (мелкое хулиганство), другое – по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Куоап", - рассказали в полиции.

Правоохранители после опроса отпустили обоих участников протестных акций. Против третьего было начато уголовное производство по ст. 342 УК (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа).

"После вручения ему повестки о вызове в орган досудебного расследования он также будет отпущен", - заявили в полиции.

Напомним, в Одессе задержали активистов "Автомайдана". Среди задержанных лидер местного "Автомайдана" Виталий Устименко.