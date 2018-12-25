В Одессе на акции против застройки задержали активистов "Автомайдана"

Фото: акция в Одессе (od.npu.gov.ua)

Среди задержанных лидер местного "Автомайдана" Виталий Устименко

В Одессе на акции против строительства кинологической площадки задержали активистов местного "Автомайдана". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что на акции произошла драка с участием полиции. По данным полиции, один из активистов нецензурно высказался в сторону правоохранителей, за что его задержали. Двое других участников акции отправились на выручку, один из них, по заявлению полиции, ударил полицейского, а другой пытался помешать задержанию активиста и посадить его в служебное авто.

На данный момент всех троих доставили в Таировское отделение полиции. Как сообщают местные СМИ, среди задержанных лидер местного "Автомайдана" Виталий Устименко.

Также сообщается, что в отношении активистов открыли дела за сопротивление работникам полиции.

Фото: акция в Одессе (od.npu.gov.ua)

Только что на акции по защите зеленой зоны в парке жестко запаковали участников в том числе Виталия Устименко, Олега Кожушняка и Демьяна Ганула, Сергея Варламова. Репост плиз. Опубліковано Gleb Zhavoronkov Вівторок, 25 грудня 2018 р.

Напомним, в июне в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Устименко. В результате нападения он получил ранение бедра.

В сентябре после объявленных профилактических мер задержали двоих подозреваемых в этом преступлении.