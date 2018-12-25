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В Одесі на акції проти забудови затримали активістів "Автомайдану"

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 14:58
В Одесі на акції проти забудови затримали активістів "Автомайдану"
Фото: акція в Одесі (od.npu.gov.ua)

Серед затриманих лідер місцевого "Автомайдану" Віталій Устименко

В Одесі на акції проти будівництва кінологічного майданчика затримали активістів місцевого "Автомайдану". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомляється, що на акції сталася бійка за участю поліції. За даними поліції, один з активістів нецензурно висловився в бік правоохоронців, за що його затримали. Двоє інших учасників акції вирушили на виручку, один з них, за заявою поліції, вдарив поліцейського, а інший намагався перешкодити затриманню активіста і посадити його в службове авто.

На даний момент всіх трьох доставили до Таїровського відділення поліції. Як повідомляють місцеві ЗМІ, серед затриманих лідер місцевого "Автомайдану" Віталій Устименко.

Також повідомляється, що стосовно активістів відкрили справи за опір працівникам поліції.

 

Фото: акція в Одесі (od.npu.gov.ua)

 

Только что на акции по защите зеленой зоны в парке жестко запаковали участников в том числе Виталия Устименко, Олега Кожушняка и Демьяна Ганула, Сергея Варламова. Репост плиз.

Опубліковано Gleb Zhavoronkov Вівторок, 25 грудня 2018 р.

 

Нагадаємо, в червні в Одесі невідомі напали з ножем на активіста Устименка. В результаті нападу він отримав поранення стегна.

У вересні після оголошених профілактичних заходів затримали двох підозрюваних у цьому злочині.

 

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