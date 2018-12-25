Протести в Одесі: поліція відпустила двох затриманих активістів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проти третього затриманого відкрито кримінальне провадження

Поліція відпустила двох затриманих під час акцій протесту проти будівництва кінологічного майданчика в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що у відношення двох учасників акції, які були доставлені до відділення поліції, було складено адміністративні протоколи.

"Дії одного з них кваліфікуються за ст. 173 (дрібне хуліганство), іншого – за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КУпАП", - розповіли в поліції.

Правоохоронці після опитування відпустили обох учасників протестних акцій. Проти третього було розпочате кримінальне провадження за ст. 342 ККУ (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу).

"Після вручення йому повістки про виклик до органу досудового розслідування він також буде відпущений", - заявили в поліції.

Нагадаємо, в Одесі затримали активістів "Автомайдану". Серед затриманих лідер місцевого "Автомайдану" Віталій Устименко.