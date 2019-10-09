Протесты Нацкорпуса в Золотом: главное

Акция против отвода украинских войск в Золотом запланирована “Национальным корпусом” на 12:00 9 октября. Все подробности происходящего онлайн - в материале РБК-Украина.

Нацкорпус анонсировал акцию протеста

В своем видеообращении Андрей Билецкий анонсировал акцию против разведения войск на линии столкновения на 9 октября. По его словам, именно в этот день в г. Золотое Луганской области должен начаться отвод войск ВСУ.

“Если здесь будет несколько тысяч украинцев, они не осмелятся разводить войска. Если мы выиграем 9-е, то мы выиграем битву”, - заявил Билецкий.

Активисты сообщили, что собираются оставаться на линии столкновения до тех пор, пока украинская власть не откажется от “формулы Штайнмайера”. В случае, если разведение войск состоится, они намерены не покидать свои позиции и защищать поселок.

Разведение войск начнется после 7 дневного режима тишины

1 октября в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о начале отвода войск в населенных пунктах Петровское и Золотое Луганской области. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что на заседании была также определена дата разведения сил - 7 октября.

Разведение сил от линии столкновения на Донбассе является одним из шагов по реализации “формулы Штайнмайера”. Главное условие для начала данного процесса - отсутствие обстрелов на каждом конкретном участке в течение семи суток.

С начала октября режим тишины в районе Золотого нарушался несколько раз. Минометные обстрелы боевиков были зафиксированы 4 и 7 октября. В связи с чем, на установленную дату отвод войск не состоялся.

Срыв сроков подтвердил и глава МИД Украины. Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона будет ждать соблюдения следующего семидневного периода, который подтвердит готовность сторон к дальнейшим шагам.

Стоит отметить, что разведение войск должно проходить поэтапно. Сначала стороны отводят личный состав на расстояние 1 км от линии разграничения, затем производится демонтаж инженерных сооружений и разминирование. Если данные условия не выполняются, процесс прекращается и украинские военные возвращаются обратно на свои позиции.

Что предусматривает “формула Штайнмайера”

Согласованная 1 октября “формула Штайнмайера” предусматривает утверждение особого статуса для отдельных регионов Донецкой и Луганской областей после проведения местных выборов.

В тоже время, во время встречи в ТКГ в Минске украинская сторона выдвинула ряд условий, необходимых для реализации “формулы”. Среди них: полное прекращение огня, вывод из Украины иностранных войск и военной техники, мониторинг специальной миссии ОБСЕ, разведение сил вдоль линии разграничения, обеспечение работы ЦИК Украины, установление контроля над неподконтрольным участком российско-украинской границы.

“Формула Штайнмайера” подразумевает, что закон об особом статусе Донбасса должен временно вступить в силу в день выборов в ОРДЛО. В постоянное действие документ может быть введен в том случае, если ОБСЕ подтвердит прозрачность и честность выборов.



Принятом в 2014 году законом подразумевались такие спорные положения, как амнистия боевиков, передача местным органам власти полномочий назначать судей и прокуроров, создание народной милиции, укрепление добрососедских отношений отдельных регионов Донбасса с Россией, финансирование социального обеспечения, восстановления и экономического развития региона из средств бюджета Украины.

Редакция данного закона истекает в декабре 2019 года. Президент Владимир Зеленский заявил, что парламентом будет разработан новый текст документа, в “котором не будет перейдена ни одна красная линия”.

По словам президента Украины, "формула Штайнмайера" говорит только о том, когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса, а именно после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии международным стандартам.

Стоит отметить, что в Украине проходят массовые акции против реализации "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса. Акции прошли в нескольких областных центрах. В выходные на митинг в Киеве вышли почти 10 тысяч человек.