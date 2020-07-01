Протести в Гонконзі: заарештовані 180 осіб

Фото: затримання активістів в Гонконзі (flickr.com bellchan)

Сім осіб затримали за звинуваченнями у порушенні закону про нацбезпеку

Поліція Гонконгу проводить масові затримання активістів, які протестують проти нового закону про нацбезпеку. З початку дня заарештували 180 осіб.

Про це повідомляє SCMP.

Семеро затриманих - три чоловіки і чотири жінки - звинувачуються безпосередньо в порушенні нового закону.

За даними поліції, всіх інших заарештували за різні злочини, в тому числі за несанкціоноване зібрання і зберігання наступальної зброї.

Police fire pepper balls at a group of people after a bottle was thrown at officers in Times Square, Causeway Bay



Video: SCMP/Chan Ho-him pic.twitter.com/PnpjAdPUjJ — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) July 1, 2020

Після масових затримань протестувальники перегородили дорогу за допомогою металевих конструкцій. Повідомляється про випадки вандалізму, зокрема, була розбита скляна вітрина магазину Starbucks на тому ж відрізку вулиці.

Нагадаємо, вчора Китай прийняв закон про національну безпеку Гонконгу. Документ фактично позбавляє міста статусу автономії і суттєво посилює покарання за дії, які загрожують нацбезпеці.

Закон вступив у дію сьогодні. Вранці стало відомо про першого затриманого.

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Автор: Роман Калиниченко