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Протести в Гонконзі: заарештовані 180 осіб

Новини » Надзвичайні події     01.07.2020 - 13:35
Протести в Гонконзі: заарештовані 180 осіб
Фото: затримання активістів в Гонконзі (flickr.com bellchan)

Сім осіб затримали за звинуваченнями у порушенні закону про нацбезпеку

Поліція Гонконгу проводить масові затримання активістів, які протестують проти нового закону про нацбезпеку. З початку дня заарештували 180 осіб.

Про це повідомляє SCMP.

Семеро затриманих - три чоловіки і чотири жінки - звинувачуються безпосередньо в порушенні нового закону.

За даними поліції, всіх інших заарештували за різні злочини, в тому числі за несанкціоноване зібрання і зберігання наступальної зброї.

Після масових затримань протестувальники перегородили дорогу за допомогою металевих конструкцій. Повідомляється про випадки вандалізму, зокрема, була розбита скляна вітрина магазину Starbucks на тому ж відрізку вулиці.

Нагадаємо, вчора Китай прийняв закон про національну безпеку Гонконгу. Документ фактично позбавляє міста статусу автономії і суттєво посилює покарання за дії, які загрожують нацбезпеці.

Закон вступив у дію сьогодні. Вранці стало відомо про першого затриманого.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Гонконг
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