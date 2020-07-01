В Гонконге арестовали первого нарушителя закона о нацбезопасности

Фото: человек с флагом (twitter.com.hkpoliceforce)

У мужчины изъяли флаг, который содержал призыв к независимости Гонконга

Вчера в Китае вступил в силу новый закон о национальной безопасности. Полиция сегодня задержала первого человека, который нарушал его.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Гонконга.

Как сообщается, правоохранители задержали мужчину с флагом, который призывает к независимости этого специального административного района Китая. Согласно новому закону, за нарушения предусмотрены различные сроки тюремного заключения - вплоть до пожизненного.

Фото: мужчина с флагом (twitter.com.hkpoliceforce)

Новый закон определяет обязательства центрального правительства КНР и ответственность власти Гонконга за обеспечение безопасности и предусматривает наказание за четыре основных вида.

В частности, за сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность и за вступление в сговор с иностранными государствами, или силами с целью подрыва национальной безопасности.

Напомним, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности Гонконга.

Также ранее сообщалось, что Сенат США принял закон, который предусматривает наложение санкций на отдельные лица и компании Китая, которые поддерживают ограничения автономии Гонконга.

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Автор: Андрей Козловский