ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Протесты во Франции: арестован один из организаторов "желтых жилетов"

Новости » Политика    03.01.2019 - 21:35
Протесты во Франции: арестован один из организаторов "желтых жилетов"
Фото: протесты "желтых жилетах" во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Друэ предъявлены обвинения в "организации мероприятия без предварительного уведомления"

Во Франции арестовали одного из организаторов протестов "желтых жилетов" водителя Эрика Друэ. Об этом  сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщатся, ему предъявлены обвинения в "организации мероприятия без предварительного уведомления".

По данным издания, Друэ был задержан накануне по пути на Елисейские поля, где должны были собраться его сторонники.

Ранее он записал видео с призывом провести акцию и обнародовал его в Facebook.

Отмечается, что 22 декабря Друэ также был задержан в ходе акции "желтых жилетов" и помещен под стражу за "ношение запрещенного оружия" и организацию беспорядков.

Его приговорили к судебному контролю и запретили носить оружие.

Напомним, 29 декабря   в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов".

Ранее, 18 декабря, "желтые жилеты" захватили пункты оплаты за проезд по автомагистралям и подожгли их. Оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов.

 

Макрон в новогоднем обращении затронул вопрос реформ во Франции
Новости Украины ФранцияпротестЖелтые жилеты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь