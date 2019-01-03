Протесты во Франции: арестован один из организаторов "желтых жилетов"

Друэ предъявлены обвинения в "организации мероприятия без предварительного уведомления"
Во Франции арестовали одного из организаторов протестов "желтых жилетов" водителя Эрика Друэ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Как сообщатся, ему предъявлены обвинения в "организации мероприятия без предварительного уведомления".
По данным издания, Друэ был задержан накануне по пути на Елисейские поля, где должны были собраться его сторонники.
Ранее он записал видео с призывом провести акцию и обнародовал его в Facebook.
Отмечается, что 22 декабря Друэ также был задержан в ходе акции "желтых жилетов" и помещен под стражу за "ношение запрещенного оружия" и организацию беспорядков.
Его приговорили к судебному контролю и запретили носить оружие.
Напомним, 29 декабря в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов".
Ранее, 18 декабря, "желтые жилеты" захватили пункты оплаты за проезд по автомагистралям и подожгли их. Оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов.