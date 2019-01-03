Протесты во Франции: арестован один из организаторов "желтых жилетов"

Фото: протесты "желтых жилетах" во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Друэ предъявлены обвинения в "организации мероприятия без предварительного уведомления"

Во Франции арестовали одного из организаторов протестов "желтых жилетов" водителя Эрика Друэ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщатся, ему предъявлены обвинения в "организации мероприятия без предварительного уведомления".

По данным издания, Друэ был задержан накануне по пути на Елисейские поля, где должны были собраться его сторонники.

Ранее он записал видео с призывом провести акцию и обнародовал его в Facebook.

Отмечается, что 22 декабря Друэ также был задержан в ходе акции "желтых жилетов" и помещен под стражу за "ношение запрещенного оружия" и организацию беспорядков.

Его приговорили к судебному контролю и запретили носить оружие.

Напомним, 29 декабря в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов".

Ранее, 18 декабря, "желтые жилеты" захватили пункты оплаты за проезд по автомагистралям и подожгли их. Оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов.