Протести у Франції: арештований один з організаторів "жовтих жилетів"

Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Друе пред'явлені звинувачення "в організації заходу без попереднього повідомлення"

У Франції заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" водія Еріка Друе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляться, йому пред'явлені звинувачення в організації заходу без попереднього повідомлення".

За даними видання, Друе був затриманий напередодні по дорозі на Єлисейські поля, де повинні були зібратися його прихильники.

Раніше він записав відео з закликом провести акцію і оприлюднив у Facebook.

Зазначається, що 22 грудня Друе також був затриманий в ході акції "жовтих жилетів" і поміщений під варту за "носіння забороненої зброї" та організацію заворушень.

Його засудили до судового контролю і заборонили носити зброю.

Нагадаємо, 29 грудня в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів".

Раніше, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд по автомагістралях і підпалили їх. Оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes заявив, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів.