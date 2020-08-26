Протесты в Беларуси: задержаны еще более 50 участников

Фото: протесты в Беларуси (t me belteanews)

На акциях протеста в Беларуси 25 августа задержали еще 51 демонстранта. По оценкам силовиков, численность вчерашних протестов не превысила 4 800 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Беларуси.

Сообщается, что вчера в Беларуси зафиксировали 48 очагов политической активности. По оценкам МВД, на акции в поддержку режима действующего президента Александра Лукашенко вышли не менее 16 750 человек в Брестской и Гродненской областях, а также в Минске и Минской области.

"Численность участников протестных акций, которые прошли в различных регионах республики, не превысила 4 800 граждан. Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что в Минске прошли несанкционированные акции возле здания Министерства образования, а вечером на площади Независимости.

"В Гродно возле здания Октябрьского РОВД собралась "группа поддержки" работников ОАО "Гродно Азот". Ее представители были задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпущены после составления административных протоколов", - отметили в МВД.

Кроме того, в Минске и области активно поступали жалобы на вечерние флеш-мобы с громкой музыкой. Всего по административным правонарушениям задержан 51 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гродно силовики применили слезоточивый газ при разгоне митингующих.

На фоне ситуации в Беларуси Латвия пригрозила прекратить покупку электроэнергии.