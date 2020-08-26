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Латвия пригрозила прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью

Рига, Среда 26 августа 2020 09:53
Латвия пригрозила прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью
Фото: Кришьянис Кариньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: РБК-Украина

Латвия может начать торговать электроэнергией с третьими странами

Латвия допустила прекращение торговли электроэнергией с Беларусью в случае запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце. В такому случае страна может начать торговать электроэнергией с третьими странами.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Delfi.

Однако, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами, пока неясно. Решением этого вопроса займется Министерство экономики, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.

"Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - объяснил Кариньш причину такого решения.

Напомним, в начале августа на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции прошла загрузка ядерного топлива. За физическим пуском последует этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Эта фаза запланирована на осень.

Отметим, Министерство обороны Беларуси сообщило о "попытке нарушения воздушного пространства" якобы со стороны Литвы.

Ранее в НАТО ответили на обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко в наращивании военной мощи.

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