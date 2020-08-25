Протесты в Беларуси: в Минске начались задержания

В МВД подтвердили задержания
Правоохранительные органы Беларуси провели задержания после завершения акции протеста в центре Минска. О том, сколько людей было задержано, пока неизвестно.
Об этом сообщает Onliner.
Информацию о задержаниях демонстрантов подтвердили в Главном управлении внутренних дел Минска.
"Производятся задержания в рамках административного процесса", - заявила официальный представитель городской милиции.
По информации СМИ, в районе Красного костела задержали как минимум двоих парней.
Отметим, сегодня на площади Независимости в Минске, по информации местных СМИ, собрались от 2 до 5 тысяч человек. Демонстранты пришли на акцию с бело-красно-белыми флагами и плакатами "Портфель под мышку - и уходи", "Он не победил", "Лукашенко в отставку".
При этом неподалеку от площади Независимости вблизи Комаровского рынка прошла акция в поддержку действующей власти. Ее численность оценивается в тысячу человек.
Ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране.
Также РБК-Украина писало, что на фоне ситуации в Беларуси Совет безопасности принял меры по стабилизации обстановки.