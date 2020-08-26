Протести в Білорусі: затримано ще понад 50 учасників

Фото: протести в Білорусі (t me belteanews)

На акціях протесту в Білорусі 25 серпня затримали ще 51 демонстранта. За оцінками силовиків, чисельність вчорашніх протестів не перевищила 4 800 осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Повідомляється, що вчора в Білорусі зафіксували 48 осередків політичної активності. За оцінками МВС, на акції в підтримку режиму чинного президента Олександра Лукашенка вийшли не менше 16 750 осіб у Брестській і Гродненській областях, а також у Мінську і Мінській області.

"Чисельність учасників протестних акцій, які відбулися в різних регіонах республіки, не перевищила 4 800 громадян. Найбільша кількість мітингувальників була в Мінську, Бресті та Молодечно", - йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що в Мінську пройшли несанкціоновані акції біля будівлі Міністерства освіти, а ввечері на площі Незалежності.

"У Гродно біля будівлі Жовтневого РВВС зібралася "група підтримки" працівників ВАТ "Гродно Азот". Її представники були затримані за участь у несанкціонованому масовому заході і відпущені після складання адміністративних протоколів", - зазначили в МВС.

Крім того, у Мінську та області активно надходили скарги на вечірні флеш-моби з гучною музикою. Загалом за адміністративними правопорушеннями затримано 51 особу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гродно силовики застосували сльозогінний газ при розгоні мітингувальників.

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