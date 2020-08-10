Экс-нардепа Шепелева приговорили к 7 годам тюрьмы

Фото: Александр Шепелев (УНИАН)

Шепелева признали виновным в побеге из страны, будучи под арестом

Деснянский районный суд Киева вынес приговор бывшему народному депутату Александру Шепелеву. Его приговорили к семи годам тюрьмы за побег из Украины, будучи под арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст приговора, который есть в распоряжении редакции.

Отметим, Шепелев в 2013 году был задержан в Венгрии, украинские правоохранительные органы подозревали его в причастности к ряду преступлений. В 2014 году его выдали Украине, суд избрал меру пресечения в виде ареста, однако ему удалось сбежать из больницы скорой помощи и покинуть страну.

Деснянский суд признал его виновным в побеге 6 июля 2014 года, а также в предоставлении взятки сотрудникам органа Пенитенциарной службы Украины за создание условий для побега. Бывший нардеп приговорен к наказанию в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 8500 гривен и конфискацией имущества.

По состоянию на сегодня, украинские суды рассматривают в отношении Шепелева еще несколько уголовных производств. Кроме дела о хищении денег "Родовид Банка", его обвиняют в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году в Донецке; заказе убийства вице-президента "Родовид Банка" Сергея Дядечко и полковника МВД Романа Ерохина в 2006 году.

Напомним, Шепелев был задержан в Украине в феврале 2018 года сотрудниками СБУ; в Генеральной прокуратуре заявляли, что при нем было удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики".

Также сообщалось, что он вернулся в Украину в связи с тем, что его объявили в розыск в Российской Федерации, где он скрывался от украинского следствия; в России его подозревали в том, что он дал взятку должностному лицу.

Шепелев впервые стал нардепом в 2006 году, попав в парламент по списку Блока Юлии Тимошенко. На то время возглавлял благотворительную организацию в Донецке. На внеочередных выборах в 2007 году также прошел в Раду от БЮТ.

В 2010 году был исключен из фракции БЮТ и перешел во фракцию Партии регионов, откуда позже вышел. В 2012 году попытался пройти в Раду по мажоритарному округу, но проиграл выборы. Считается близким соратником бизнесмена Юрия Иванющенко.