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Второй день протестов в Беларуси: все подробности

Минск, Понедельник 10 августа 2020 19:41
Второй день протестов в Беларуси: все подробности
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Силовики начали задерживать людей перед началом акции протеста

В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста, которые длятся уже второй день. Подробнее о том, что происходит в стране - в материале РБК-Украина.

Новая акция протеста во всех крупных городах страны была запланирована на 19:00. Однако, перед началом акции силовики начали задерживать демонстрантов у стелы "Минск - город-герой".

Возле самой стелы стоят водометы, автозаки и милицейские автобусы.

Фото: задержание в Минске (t.me/nashaniva)

Ситуация в других городах

В центре Бреста патрулируют сотрудники милиции. На пересечении улицы Советской и проспекта Машерова стоят автобусы с экипированными бойцами ОМОНа и автозак. Не работают ни кафе, ни уличные площадки.

В Витебске начались задержания. На площади Победы и в зоне отдыха возле нее никого нет, при этом милиционеры в спецформе и касках задержали молодого человека.

Центр города Гродно перекрыт. Здания горисполкома и облисполкома обнесены забором, движение в центре перекрыто для всех, все магазины и кафе по техническим причинам работали до 17:00.

В центре много сотрудников ОМОНа, военных, автозаков, спецмашин.

В Минске метро работает только на выход

В столице станции метро "Фрунзенская", "Немига", "Купаловская" и "Октябрьская" работают только на выход.

Близлежащие торговые центры закрылись по техническим причинам.

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