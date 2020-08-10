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Иран не будет платить МАУ компенсации за сбитый самолет

Тегеран, Понедельник 10 августа 2020 17:09
Иран не будет платить МАУ компенсации за сбитый самолет
Фото: катастрофа МАУ (скрин видео youtube com MNS GOV UA)
Автор: РБК-Украина

Иран заявил, что не должен компенсировать стоимость сбитого лайнера

Иран в контексте катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) не намерен компенсировать компании стоимость сбитого лайнера. В Тегеране считают, что компенсацию должны выплатить европейские страховые компании.

Об этом заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает Reuters.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - заявил Сулеймани.

Подчеркивается, что данный комментарий не касается компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования.

Следующий раунд переговоров о компенсациях пройдет в октябре.

Катастрофа украинского самолета произошла 8 января 2020 года во время вылета из Тегерана. Иранский военные нанесли два удара из средств противовоздушной обороны. Власть утверждает, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки и сбоя в системе ПВО.

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