Протесты в Беларуси: в Раде выступили с заявлением

Заявление опубликовала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук
В Верховной раде выступили с заявлением по поводу протестов в Беларуси, которые возникли после голосования на выборах президента. Украинские парламентарии отметили, что с беспокойством наблюдают за развитием событий.
Соответствующее заявление опубликовала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
"Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом", - указано в сообщении.
В ВР призывают власти Беларуси проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушение прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав - на мирный протест.
В заявлении отмечается, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторых непрозрачных событиях, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования.
"Призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих", - отмечают украинские парламентарии.
Кравчук не указала, кто именно из нардепов присоединился к заявлению, однако призвала поддержать это обращение всех депутатов демократических фракций ВР.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от насилия на улицах, которое вспыхнуло в результате протестов.
Как писало РБК-Украина, массовые акции протеста охватили страну после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова приобретает действующий президент Александр Лукашенко.
Как сообщало РБК-Украина, в Беларуси открыли уголовные дела из-за массовых беспорядков и насилия над правоохранителями.