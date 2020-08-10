Протести в Білорусі: у Раді виступили з заявою

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Заяву опублікувала замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук

У Верховній раді виступили із заявою щодо протестів у Білорусі, які спалахнули після голосування на виборах президента. Українські парламентарі зазначили, що із занепокоєнням спостерігають за розвитком подій.

Відповідну заяву опублікувала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"З огляду на близькість та спорідненість народів наших країн, вважаємо за необхідне висловити підтримку волі білоруського народу обирати представницькі органи влади, включно з президентом, у демократичний правовий спосіб", - вказано у повідомленні.

У ВР закликають владу Білорусі проявляти стриманість щодо протестуючих, не допустити порушення прав людини при реалізації білорусами одного з основоположних прав - на мирний протест.



У заяві наголошується, що протести в Білорусі викликані численними повідомленнями про порушення та певні непрозорі події, які відбувалися у ході виборчої кампанії та у день голосування.

"Закликаємо представників відповідних гілок влади та державних інституцій нашої дружньої країни-сусідки якнайшвидше надати достовірні та чіткі відповіді на питання протестуючих", - зазначають українські парламентарі.



Кравчук не вказала, хто саме з нардепів долучився до заяви, однак закликала підтримати це звернення усіх депутатів демократичних фракцій ВР.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Білорусь відмовитися від насильства на вулицях, яке спалахнуло в результаті протестів.

Як писало РБК-Україна, масові акції протесту охопили країну після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову набуває чинний президент Олександр Лукашенко.

Як повідомляло РБК-Україна, у Білорусі відкрили кримінальні справи через масові заворушення і насильство над правоохоронцями.