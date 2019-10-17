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Протесты в Барселоне: главное

Новости » Происшествия    17.10.2019 - 15:38
Протесты в Барселоне: главное
Фото: Протесты в Каталонии (twitter.com Belen_Larioss)

Беспорядки в Барселоне продолжаются уже несколько дней

Массовые протесты в Барселоне организованы сторонниками независимости Каталонии. В ходе акций было несколько столкновений с полицией, а количество пострадавших составило более 70 человек. Что происходит в Барселоне, и чего требуют демонстранты - подробно на РБК-Украина.

В Барселоне митингуют против приговора сепаратистам

14 октября Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении лидеров движения о признании независимости Каталонии. Напомним, в 2017 году власти Каталонии провели референдум, по итогам которого 90,1% граждан выступили за независимость региона. Голосование было признано незаконным официальными властями Испании.

Организаторов референдума приговорили к сроку от 9-ти до 13-лет тюрьмы, после чего Барселону всколыхнула волна протестов. В тот же день каталонцы вышли на массовую акцию и заблокировали аэропорт El Prat.

Видео: Акция протеста в аэропорту Эль Прат (YouTube/EL PAIS)

В результате было отменено сто рейсов, еще ряд вылетов задержали. В первом терминале аэропорта собралось около 8 тысяч митингующих. Здесь же и произошла потасовка. Сотрудникам полиции пришлось применить пули из пенопласта. Ранения незначительные травмы получило 56 участников акции.

Антиправительственный митинг продолжился и 15 октября, помимо аэропорта протестующие начали блокаду автомобильных дорог. Протесты охватили не только Барселону, но также и Таррагону, Манрес, Льейде, Жирону, где заблокировали железнодорожное сообщение.

Митингующие на улице БарселоныФото: Митингующие на улице Барселоны (twitter.com naciodigital)

В Таррагоне около полутысячи протестующих забросали административное здание шариками с краской и другими предметами. Полиция задержала не менее 20 провокаторов беспорядков.

Демонстранты использовали "коктейли Молотова"

Обострение ситуации в Барселоне произошло в ночь на 17 октября. С требованием освободить осужденных каталонских лидеров митингующие подожгли баки с мусором, автомобили, бросали яйца в правоохранителей, установили в центре города баррикады.

По сообщениям полиции, участники акций использовали "коктейли Молотова", кислоту, камни.

Протесты в БарселонеФото: Протесты в Барселоне (twitter.com Belen_Larioss)

Группа демонстрантов отправилась к штабу отдела внутренних дел, где пыталась сломать забор. В вертолет полиции был пущен залп пиротехнических ракет.

В правительстве Испании заявили, что не потерпят насилия и готовы действовать решительно для обеспечения общественного порядка. Политики Каталонии также призвали к мирному протесту, прекращению вандализма и агрессивных действий.

Видео: Беспорядки в Барселоне (YouTube/EL PAIS)

В то же время, лидеры демонстрантов планируют массовую забастовку по всей территории региона в пятницу, 18 октября.

Испанское правительство направляет в Каталонию дополнительные спецподразделения

В министерстве внутренних дел Испании сообщили, что в связи с беспорядками в Барселону будут направлены 4 подразделения полиции.

В Барселону направили спецподразделения полицииФото: В Барселону направили спецподразделения полиции (twitter.com rterrasa)

Дополнительные силы правопорядка задействуют в охране государственных органов власти, казначейства, полицейских отделений, важных объектов инфраструктуры, связи и энергоснабжения.

Национальная полиция будет обеспечивать безопасность аэропорта El Prat, порта Барселоны и нескольких станций железнодорожной компании AVE а также усилит охрану атомных электростанций "Аско" и "Ванделлос".

В ходе протестов в Каталонии задержаны 20 человек МИД Украины дало рекомендации украинцам в Барселоне из-за протестов
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