ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Протести в Барселоні: головне

Новини » Надзвичайні події    17.10.2019 - 15:38
Протести в Барселоні: головне
Фото: Протести в Каталонії (twitter.com Belen_Larioss)

Безпорядки в Барселоні тривають вже кілька днів

Масові протести в Барселоні організовані прихильниками незалежності Каталонії. В ході акцій було кілька зіткнень з поліцією, а число потерпілих становить більше 70 осіб. Що відбувається в Барселоні, та чого вимагають демонстранти - детально на РБК-Україна.

У Барселоні мітингують проти вироку сепаратистам

14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вердикт щодо лідерів руху про визнання незалежності Каталонії. Нагадаємо, в 2017 році влада Каталонії провела референдум, за підсумками якого 90,1% громадян виступили за незалежність регіону. Голосування було визнано незаконним офіційною владою Іспанії.

Організаторів референдуму засудили до терміну від 9-ти до 13-років в'язниці, після чого Барселону сколихнула хвиля протестів. У той же день каталонці вийшли на масову акцію і заблокували аеропорт El Prat.

Відео: Акція протесту в аеропорті Ель Прат (YouTube / EL PAIS)

В результаті було скасовано сто рейсів, ще ряд вильотів затримали. У першому терміналі аеропорту зібралося близько 8 тисяч мітингувальників. Тут же і відбулася бійка. Співробітникам поліції довелося застосувати кулі з пінопласту. Пораненння і незначні травми отримало 56 учасників акції.

Антиурядовий мітинг продовжився і 15 жовтня, крім аеропорту протестуючі почали блокаду автомобільних доріг. Протести охопили не тільки Барселону, але також і Таррагону, Манрес, Л'єйде, Жірону, де заблокували залізничне сполучення.

Мітингувальники на вулиці БарселониФото: Мітингувальники на вулиці Барселони (twitter.com naciodigital)

У Таррагоні близько півтисячі учасників протесту закидали адміністративну будівлю кульками з фарбою та іншими предметами. Поліція затримала щонайменше 20 провокаторів сутичкок.

Демонстранти використовували "коктейлі Молотова"

Загострення ситуації в Барселоні відбулося в ніч на 17 жовтня. З вимогою звільнити засуджених каталонських лідерів мітингувальники підпалили баки зі сміттям, автомобілі, кидали яйця в правоохоронців, встановили в центрі міста барикади.

За повідомленнями поліції, учасники акцій використовували "коктейлі Молотова", кислоту, камені.

Протести в Барселоні Фото: Протести в Барселоні (twitter.com Belen_Larioss)

Група демонстрантів вирушила до штабу відділу внутрішніх справ, де намагалася зламати паркан. У вертоліт поліції був пущений залп піротехнічних ракет.

В уряді Іспанії заявили, що не потерплять насильства і готові діяти рішуче для забезпечення громадського порядку. Політики Каталонії також закликали до мирного протесту, припинення вандалізму і агресивних дій.

Відео: Сутички в Барселоні (YouTube / EL PAIS)

У той же час, лідери демонстрантів планують масовий страйк по всій території регіону в п'ятницю, 18 жовтня.

Іспанський уряд направляє в Каталонію додаткові спецпідрозділи

У міністерстві внутрішніх справ Іспанії повідомили, що у зв'язку з заворушеннями в Барселону будуть направлені 4 підрозділи поліції.

В Барселону направили спецпідрозділи поліції Фото: В Барселону направили спецпідрозділи поліції (twitter.com rterrasa)

Додаткові сили правопорядку задіють в охороні державних органів влади, казначейства, поліцейських відділень, важливих об'єктів інфраструктури, зв'язку та енергопостачання.

Національна поліція буде забезпечувати безпеку аеропорту El Prat, порту Барселони і декількох станцій залізничної компанії AVE а також посилить охорону атомних електростанцій "Аско" та "Ванделлос".

У ході протестів в Каталонії затримано 20 осіб МЗС України дало рекомендації українцям в Барселоні через протести
Новини України БарселонапротестІспанія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся