Протести в Барселоні: головне

Фото: Протести в Каталонії (twitter.com Belen_Larioss)

Безпорядки в Барселоні тривають вже кілька днів

Масові протести в Барселоні організовані прихильниками незалежності Каталонії. В ході акцій було кілька зіткнень з поліцією, а число потерпілих становить більше 70 осіб. Що відбувається в Барселоні, та чого вимагають демонстранти - детально на РБК-Україна.

У Барселоні мітингують проти вироку сепаратистам

14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вердикт щодо лідерів руху про визнання незалежності Каталонії. Нагадаємо, в 2017 році влада Каталонії провела референдум, за підсумками якого 90,1% громадян виступили за незалежність регіону. Голосування було визнано незаконним офіційною владою Іспанії.

Організаторів референдуму засудили до терміну від 9-ти до 13-років в'язниці, після чого Барселону сколихнула хвиля протестів. У той же день каталонці вийшли на масову акцію і заблокували аеропорт El Prat.

Відео: Акція протесту в аеропорті Ель Прат (YouTube / EL PAIS)

В результаті було скасовано сто рейсів, ще ряд вильотів затримали. У першому терміналі аеропорту зібралося близько 8 тисяч мітингувальників. Тут же і відбулася бійка. Співробітникам поліції довелося застосувати кулі з пінопласту. Пораненння і незначні травми отримало 56 учасників акції.

Антиурядовий мітинг продовжився і 15 жовтня, крім аеропорту протестуючі почали блокаду автомобільних доріг. Протести охопили не тільки Барселону, але також і Таррагону, Манрес, Л'єйде, Жірону, де заблокували залізничне сполучення.

Фото: Мітингувальники на вулиці Барселони (twitter.com naciodigital)

У Таррагоні близько півтисячі учасників протесту закидали адміністративну будівлю кульками з фарбою та іншими предметами. Поліція затримала щонайменше 20 провокаторів сутичкок.

Демонстранти використовували "коктейлі Молотова"

Загострення ситуації в Барселоні відбулося в ніч на 17 жовтня. З вимогою звільнити засуджених каталонських лідерів мітингувальники підпалили баки зі сміттям, автомобілі, кидали яйця в правоохоронців, встановили в центрі міста барикади.

За повідомленнями поліції, учасники акцій використовували "коктейлі Молотова", кислоту, камені.

Фото: Протести в Барселоні (twitter.com Belen_Larioss)

Група демонстрантів вирушила до штабу відділу внутрішніх справ, де намагалася зламати паркан. У вертоліт поліції був пущений залп піротехнічних ракет.

В уряді Іспанії заявили, що не потерплять насильства і готові діяти рішуче для забезпечення громадського порядку. Політики Каталонії також закликали до мирного протесту, припинення вандалізму і агресивних дій.

Відео: Сутички в Барселоні (YouTube / EL PAIS)

У той же час, лідери демонстрантів планують масовий страйк по всій території регіону в п'ятницю, 18 жовтня.

Іспанський уряд направляє в Каталонію додаткові спецпідрозділи

У міністерстві внутрішніх справ Іспанії повідомили, що у зв'язку з заворушеннями в Барселону будуть направлені 4 підрозділи поліції.

Фото: В Барселону направили спецпідрозділи поліції (twitter.com rterrasa)

Додаткові сили правопорядку задіють в охороні державних органів влади, казначейства, поліцейських відділень, важливих об'єктів інфраструктури, зв'язку та енергопостачання.

Національна поліція буде забезпечувати безпеку аеропорту El Prat, порту Барселони і декількох станцій залізничної компанії AVE а також посилить охорону атомних електростанцій "Аско" та "Ванделлос".