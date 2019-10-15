В аэропорту Барселоны произошли столкновения, число пострадавших увеличилось

Фото: протесты в Барселоне (twitter.com/naciodigital)

По меньшей мере 56 человек обратились к медикам за помощью

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и протестующими, которые поддерживают независимость Каталонии. Об этом сообщает El Pais.

Сообщается, что уже 56 человек обратились за помощью к медикам из-за полученных в столкновениях травм. Большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Четверым пострадавшим понадобилась госпитализация.

Около 8 тыс. участников протестов сидели перед выходами к первому терминалу. Они перекрыли доступ к аэропорту и нарушили его работу. Некоторые экипажи не прибыли на рабочую смену. Авиакомпания Vueling в результате отменила сто рейсов, запланированных на понедельник, и еще 20, которые должны были вылететь во вторник.

Митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, которых арестовали после проведения референдума о независимости. Сегодня им объявили сроки заключения.

Напомним, Верховный суд Испании 14 октября приговорил девятерых лидеров Каталонии к длительным срокам лишения свободы - они получили по 12 и 13 лет заключения.

В связи с ухудшением ситуации в Барселоне МИД Украины рекомендует гражданам избегать массовых скоплений людей. Также возможны задержки рейсов.