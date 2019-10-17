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Испания увеличит количество полиции в Каталонии

Новости » В мире    17.10.2019 - 13:05
Испания увеличит количество полиции в Каталонии
Фото: беспорядки в Барселоне (twitter.com/punsix)

Дополнительные силы полиции призваны гарантировать безопасность в Каталонии

Правительство Испании направит в Каталонию, где проходят беспорядки в результате акций протестов, дополнительные силы полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, передает Reuters.

По его словам, увеличение количества полицейских позволит гарантировать безопасность и даст возможность правоохранителям отдыхать.

Напомним, в ночь на четверг в Барселоне обострились столкновения между полицией и участниками акций протестов за независимость Каталонии. По сообщению испанской полиции демонстранты используют "коктейли Молотова", а также вновь возвели на центральных улицах баррикады и подожгли несколько автомобилей.

Также РБК-Украина писало, что во время протестов в Каталонии задержали 20 человек. Также сообщалось, что в результате столкновений, пострадали 53 человека.

Протесты в Каталонии обострились после того, как Верховный суд Испании огласил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были осуждены к заключению сроком от 9 до 13 лет.

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