ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Испания направляет в Каталонию 4 группы спецназовцев

Новости » Политика    17.10.2019 - 01:33
Испания направляет в Каталонию 4 группы спецназовцев
Фото: протесты в Каталонии (https://twitter.com/rterrasa)

Полиция будет охранять госорганы, казначейства и полицейские отделения

Министерство внутренних дел Испании заявило, что намерено в ближайшие дни направить в Барселону четыре группы специальных подразделений национальной полиции в помощь уже находящимся там 2 тыс. полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

"Министерство внутренних дел передислоцирует в ближайшие нескольких дней еще 200 полицейских из спецподразделений в Каталонию, чтобы усилить местную полицию из-за прогнозов продолжения серьезных беспорядков, начавшихся после судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов", - говорится в сообщении.

Полиция в первую очередь будет охранять государственные органы власти, казначейства, полицейские отделения, а также важные объекты инфраструктуры связи и энергоснабжения.

Национальная полиция также возьмет ответственность за охрану внутренних помещений аэропорта El Prat, порта Барселоны и нескольких станций железнодорожной компании AVE а также усилит охрану атомных электростанций "Аско" и "Ванделлос".

Напомним, во второй день протестов против приговоров лидерам Каталонии в ходе столкновений митингующих с полицией не менее 74 человек получили ранения различной степени тяжести.

МИД Украины дало рекомендации украинцам в Барселоне из-за протестов Во время протестов в Каталонии пострадало более 70 человек
Новости Украины КаталонияпротестИспания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь