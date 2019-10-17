Испания направляет в Каталонию 4 группы спецназовцев

Фото: протесты в Каталонии (https://twitter.com/rterrasa)

Полиция будет охранять госорганы, казначейства и полицейские отделения

Министерство внутренних дел Испании заявило, что намерено в ближайшие дни направить в Барселону четыре группы специальных подразделений национальной полиции в помощь уже находящимся там 2 тыс. полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

"Министерство внутренних дел передислоцирует в ближайшие нескольких дней еще 200 полицейских из спецподразделений в Каталонию, чтобы усилить местную полицию из-за прогнозов продолжения серьезных беспорядков, начавшихся после судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов", - говорится в сообщении.

Полиция в первую очередь будет охранять государственные органы власти, казначейства, полицейские отделения, а также важные объекты инфраструктуры связи и энергоснабжения.

Национальная полиция также возьмет ответственность за охрану внутренних помещений аэропорта El Prat, порта Барселоны и нескольких станций железнодорожной компании AVE а также усилит охрану атомных электростанций "Аско" и "Ванделлос".

Напомним, во второй день протестов против приговоров лидерам Каталонии в ходе столкновений митингующих с полицией не менее 74 человек получили ранения различной степени тяжести.