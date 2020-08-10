Из-за протестов в Беларуси открыли дела

Следственный комитет Беларуси открыл уголовные дела в связи с массовыми протестами в стране, которые вспыхнули после выборов. Дела открыты по факту массовых беспорядков.

Об этом сообщает БелТА.

По словам главы следственного комитета Ивана Носкевича, дела были открыты из-за массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

"Они (массовые беспорядки - ред.) имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - отметил Носкевич.

Он отметил, что дела открыты по различным частям ст. 293 Уголовного кодекса. Санкциями статей предусмотрено лишение сободы дои 15 лет.

Напомним, массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова приобретает действующий президент Александр Лукашенко.

Как писало РБК-Украина, в результате протестов в Минске и других белорусских городах были задержаны более 160 человек.