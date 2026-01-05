Протести в Ірані: ЗМІ дізналися про план аятоли Хаменеї втекти до Москви

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував план втечі з країни на випадок падіння режиму внаслідок протестів та заворушень. Він планує шукати прихисток у Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Times.
У статті йдеться про те, що 86-річний Хаменеї планує втекти з Тегерана у вузькому колі помічників до 20 осіб та родини, якщо побачить, що армія та сили безпеки, яких покликали придушити заворушення, дезертирують, переходять на інші сторони або не виконують накази.
"План Б" призначений для Хаменеї та його дуже близького кола соратників і родини, включаючи його сина та номінованого спадкоємця престолу Моджтабу", - розповіло джерело в розвідці британському виданню.
"Хаменеї біжить до Москви, оскільки для нього немає іншого місця", - заявив газеті Бені Сабті, який десятиліттями служив в ізраїльській розвідці після втечі з Ірану через вісім років після ісламської революції.
План втечі, зазначає Times, заснований на досвіді втечі поваленої в грудні 2024 сирійського диктатора Башара Асада, який втік з Дамаска до Москви, щоб возз'єднатися зі своєю родиною, перш ніж опозиційні сили штурмували столицю в грудні 2024 року.
Нагадаємо, в Ірані вже понад тиждень продовжуються протести, приводом для яких стали дії уряду щодо різкого падіння валюти та швидкого зростання цін.
Мітинги розпочалися 28 грудня зі страйків власників магазинів, обурених стрімким падінням курсу іранського ріала та зростанням цін.
З часом демонстрації вийшли за межі суто економічних вимог - протестувальники почали скандувати політичні гасла, зокрема "Смерть диктатору".
За офіційними даними, з початку протестів загинули щонайменше 12-14 осіб, серед них - співробітники сил безпеки.
Аятола Алі Хаменеї вперше публічно відреагував на події в країні, визнавши наявність економічних проблем, однак водночас виступив із жорстким застереженням.
Він заявив, що з учасниками протестів можливий діалог, тоді як спроби заколотів мають бути припинені.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп застеріг, що Сполучені Штати "прийдуть на допомогу" іранським протестувальникам, якщо влада вдасться до жорстоких вбивств.