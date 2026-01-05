RU

Протесты в Иране: СМИ узнали о плане аятоллы Хаменеи сбежать в Москву

Фото: верховный лидер Ирана Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подготовил план бегства из страны на случай падения режима в результате протестов и беспорядков. Он планирует искать убежище в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Times.

В статье говорится о том, что 86-летний Хаменеи планирует сбежать из Тегерана в узком кругу помощников до 20 человек и семьи, если увидит, что армия и силы безопасности, которых призвали подавить беспорядки, дезертируют, переходят на другие стороны или не выполняют приказы.

"План Б" предназначен для Хаменеи и его очень близкого круга соратников и семьи, включая его сына и номинированного наследника престола Моджтаба", - рассказал источник в разведке британскому изданию.

"Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места", - заявил газете Бени Сабти, который десятилетиями служил в израильской разведке после бегства из Ирана через восемь лет после исламской революции.

План побега, отмечает Times, основан на опыте побега свергнутого в декабре 2024 года сирийского диктатора Башара Асада, который бежал из Дамаска в Москву, чтобы воссоединиться со своей семьей, прежде чем оппозиционные силы штурмовали столицу в декабре 2024 года.

 

Протесты в Иране

Напомним, в Иране уже более недели продолжаются протесты, поводом для которых стали действия правительства по резкому падению валюты и быстрому росту цен.

Митинги начались 28 декабря с забастовок владельцев магазинов, возмущенных стремительным падением курса иранского риала и ростом цен.

Со временем демонстрации вышли за пределы чисто экономических требований - протестующие начали скандировать политические лозунги, в частности "Смерть диктатору".

По официальным данным, с начала протестов погибли по меньшей мере 12-14 человек, среди них - сотрудники сил безопасности.

Аятолла Али Хаменеи впервые публично отреагировал на события в стране, признав наличие экономических проблем, однако в то же время выступил с жестким предостережением.

Он заявил, что с участниками протестов возможен диалог, тогда как попытки мятежей должны быть прекращены.

В свою очередь президент США Дональд Трамп предостерег, что Соединенные Штаты "придут на помощь" иранским протестующим, если власти прибегнут к жестоким убийствам.

