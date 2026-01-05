Протесты в Иране: СМИ узнали о плане аятоллы Хаменеи сбежать в Москву

В статье говорится о том, что 86-летний Хаменеи планирует сбежать из Тегерана в узком кругу помощников до 20 человек и семьи, если увидит, что армия и силы безопасности, которых призвали подавить беспорядки, дезертируют, переходят на другие стороны или не выполняют приказы.

"План Б" предназначен для Хаменеи и его очень близкого круга соратников и семьи, включая его сына и номинированного наследника престола Моджтаба", - рассказал источник в разведке британскому изданию.

"Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места", - заявил газете Бени Сабти, который десятилетиями служил в израильской разведке после бегства из Ирана через восемь лет после исламской революции.

План побега, отмечает Times, основан на опыте побега свергнутого в декабре 2024 года сирийского диктатора Башара Асада, который бежал из Дамаска в Москву, чтобы воссоединиться со своей семьей, прежде чем оппозиционные силы штурмовали столицу в декабре 2024 года.