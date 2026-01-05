Протести в Ірані: ЗМІ дізналися про план аятоли Хаменеї втекти до Москви

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував план втечі з країни на випадок падіння режиму внаслідок протестів та заворушень. Він планує шукати прихисток у Москві.

У статті йдеться про те, що 86-річний Хаменеї планує втекти з Тегерана у вузькому колі помічників до 20 осіб та родини, якщо побачить, що армія та сили безпеки, яких покликали придушити заворушення, дезертирують, переходять на інші сторони або не виконують накази.

"План Б" призначений для Хаменеї та його дуже близького кола соратників і родини, включаючи його сина та номінованого спадкоємця престолу Моджтабу", - розповіло джерело в розвідці британському виданню.

"Хаменеї біжить до Москви, оскільки для нього немає іншого місця", - заявив газеті Бені Сабті, який десятиліттями служив в ізраїльській розвідці після втечі з Ірану через вісім років після ісламської революції.

План втечі, зазначає Times, заснований на досвіді втечі поваленої в грудні 2024 сирійського диктатора Башара Асада, який втік з Дамаска до Москви, щоб возз'єднатися зі своєю родиною, перш ніж опозиційні сили штурмували столицю в грудні 2024 року.