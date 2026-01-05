ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Протесты в Иране: СМИ узнали о плане аятоллы Хаменеи сбежать в Москву

Понедельник 05 января 2026 09:25
UA EN RU
Протесты в Иране: СМИ узнали о плане аятоллы Хаменеи сбежать в Москву Фото: верховный лидер Ирана Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подготовил план бегства из страны на случай падения режима в результате протестов и беспорядков. Он планирует искать убежище в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Times.

В статье говорится о том, что 86-летний Хаменеи планирует сбежать из Тегерана в узком кругу помощников до 20 человек и семьи, если увидит, что армия и силы безопасности, которых призвали подавить беспорядки, дезертируют, переходят на другие стороны или не выполняют приказы.

"План Б" предназначен для Хаменеи и его очень близкого круга соратников и семьи, включая его сына и номинированного наследника престола Моджтаба", - рассказал источник в разведке британскому изданию.

"Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места", - заявил газете Бени Сабти, который десятилетиями служил в израильской разведке после бегства из Ирана через восемь лет после исламской революции.

План побега, отмечает Times, основан на опыте побега свергнутого в декабре 2024 года сирийского диктатора Башара Асада, который бежал из Дамаска в Москву, чтобы воссоединиться со своей семьей, прежде чем оппозиционные силы штурмовали столицу в декабре 2024 года.

Протесты в Иране

Напомним, в Иране уже более недели продолжаются протесты, поводом для которых стали действия правительства по резкому падению валюты и быстрому росту цен.

Митинги начались 28 декабря с забастовок владельцев магазинов, возмущенных стремительным падением курса иранского риала и ростом цен.

Со временем демонстрации вышли за пределы чисто экономических требований - протестующие начали скандировать политические лозунги, в частности "Смерть диктатору".

По официальным данным, с начала протестов погибли по меньшей мере 12-14 человек, среди них - сотрудники сил безопасности.

Аятолла Али Хаменеи впервые публично отреагировал на события в стране, признав наличие экономических проблем, однако в то же время выступил с жестким предостережением.

Он заявил, что с участниками протестов возможен диалог, тогда как попытки мятежей должны быть прекращены.

В свою очередь президент США Дональд Трамп предостерег, что Соединенные Штаты "придут на помощь" иранским протестующим, если власти прибегнут к жестоким убийствам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Иран Митинг
Новости
РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях
РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем