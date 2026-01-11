Протести в Ірані: кількість загиблих перевищила 100 осіб

За даними американської правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), кількість загиблих у протестах зросла щонайменше до 116 осіб. Також повідомляється про 2,6 тисячі затриманих протестувальників.

Водночас іранське державне телебачення заявляє про втрати серед співробітників Сил безпеки, проте не порушує питання загиблих демонстрантів, яких воно все частіше називає "терористами".

Протести тривали до ранку, зокрема у столиці Тегерані та місті Мешхед (друге за кількістю населення після Тегерана), що на північному сході.

Реза Пахлаві, син поваленого в 1979 році шаха Ірану, який живе у вигнанні в США, який закликав до протестів у четвер і п'ятницю, у своєму новому зверненні звернувся до демонстрантів із закликом вийти на вулиці в суботу та неділю.

Він також закликав протестувальників нести старий іранський прапор із левом і сонцем та інші національні символи, що використовувалися за часів шаха, щоб "оголосити громадські місця своїми".

.