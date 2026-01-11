Протесты в Иране: количество погибших превысило 100 человек

Количество людей, погибших в результате подавления масштабных протестов в Иране, возросло до 116.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
По данным американской правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), количество погибших в протестах возросло по меньшей мере до 116 человек. Также сообщается о 2,6 тысячи задержанных протестующих.
В то же время иранское государственное телевидение заявляет о потерях среди сотрудников Сил безопасности, однако не поднимает вопрос погибших демонстрантов, которых оно все чаще называет "террористами".
Протесты продолжались до утра, в частности в столице Тегеране и городе Мешхед (второй по численности населения после Тегерана), что на северо-востоке.
Реза Пахлави, сын свергнутого в 1979 году шаха Ирана, живущий в изгнании в США, который призвал к протестам в четверг и пятницу, в своем новом обращении обратился к демонстрантам с призывом выйти на улицы в субботу и воскресенье.
Он также призвал протестующих нести старый иранский флаг со львом и солнцем и другие национальные символы, использовавшиеся во времена шаха, чтобы "объявить общественные места своими".
Напомним, с конца декабря 2025 года в Иране происходят массовые протесты, которые приобрели серьезный масштаб и уже переросли в вооруженные столкновения.
Началось все с торговцев с центрального городского рынка Тегерана, которые 28 декабря вышли на улицы в знак протеста против резкого падения курса национальной валюты.
По данным местных СМИ, больше всего участвовали в протестах продавцы мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, которые покупают свой товар за иностранную валюту, а продают - за местную.
К митингам присоединились студенты и другие слои населения, а также, что стало довольно неожиданным - те, кто когда-то был "опорой режима".
Иранский режим отреагировал максимально жестоко - стрельбой, спецсредствами, избиениями и массовыми арестами.
По состоянию на 10 января сообщалось о более 50 погибших, среди которых есть дети.
В начале беспорядков в Иране президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на их подавление, пообещав поддержку гражданам в случае применения против них оружия.
Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэма назвал иранский режим аятолл "нацистским", а также открыто заявил, что "помощь уже в пути" - намекая на возможные наказания от США для иранских властей.
Тем временем издание The Times сообщило, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подготовил план побега в Москву на случай, если силовикам не удастся подавить протесты или они начнут дезертировать.
Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь народу Ирана, который борется за свободу. Но пока непонятно, реально ли Вашингтон готов к конфликту с иранским режимом аятолл.
По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылается на собственные источники в Белом доме, чиновники администрации Трампа уже провели соответствующие обсуждения о возможности атаковать Иран.
Один из чиновников отметил, что среди вариантов - массированный воздушный удар по нескольким иранским военным целям