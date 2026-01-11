Протесты в Иране: количество погибших превысило 100 человек

По данным американской правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), количество погибших в протестах возросло по меньшей мере до 116 человек. Также сообщается о 2,6 тысячи задержанных протестующих.

В то же время иранское государственное телевидение заявляет о потерях среди сотрудников Сил безопасности, однако не поднимает вопрос погибших демонстрантов, которых оно все чаще называет "террористами".

Протесты продолжались до утра, в частности в столице Тегеране и городе Мешхед (второй по численности населения после Тегерана), что на северо-востоке.

Реза Пахлави, сын свергнутого в 1979 году шаха Ирана, живущий в изгнании в США, который призвал к протестам в четверг и пятницу, в своем новом обращении обратился к демонстрантам с призывом выйти на улицы в субботу и воскресенье.

Он также призвал протестующих нести старый иранский флаг со львом и солнцем и другие национальные символы, использовавшиеся во времена шаха, чтобы "объявить общественные места своими".

