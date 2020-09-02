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На протестах в Минске задержали около 80 человек, - правозащитники

Автор: Надежда Собенко

На акциях протеста 1 сентября в Минске, по предварительным данным, были задержаны около 80 человек. Некоторых демонстрантов отпустили, но часть проведет ночь в изоляторе до суда.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале.

"В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже больше 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты", - говорится в сообщении.

На данный момент правозащитники приводят список из 79 человек и отмечают, что он будет дополняться.

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Напомним, 1 сентября в Беларуси прошел 24-й день протестов, к общенациональной забастовке присоединились студенты минских университетов.

Возле стадиона "Динамо" ОМОНовцы начали массово задерживать студентов.

Президент Александр Лукашенко пригрозил студентам службой в армии за участие в протестах.

По данным ООН, в Беларуси было задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения в СИЗО.

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