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В Минске снова начались задержания студентов

Минск, Вторник 01 сентября 2020 16:59
В Минске снова начались задержания студентов
Фото: задержания в Минске (t.me/belsat)
Автор: РБК-Украина

В белорусской столице Минске началась вторая волна задержаний студентов, которые вышли на акцию протеста. По меньшей мере были задержаны два человека.

Об этом сообщает TUT.by.

Возле стадиона "Динамо" ОМОНовцы начали массово задерживать студентов. Несколько человек пытались отбить молодых людей у силовиков, однако их отталкивали.

Кроме того, силовики попытались задержать журналиста ВВС, но после нескольких заявлений о том, что он журналист, его отпустили.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит 24-й день протестов, к общенациональной забастовке присоединились студенты минских университетов.

Ранее силовики в Минске задержали 17 студентов.

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