В Беларуси задокументировано 450 случаев применения пыток, - ООН

Фото: протесты в Минске (tut.by)

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека сообщило, что в Беларуси было задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы. При этом отмечается, что родственники минимум шести человек не знают о местонахождении и состоянии здоровья своих близких.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

В агентстве утверждают, что располагает информацией об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, включая сексуальное насилие.

"Мы крайне встревожены сотнями заявлений о пытках и других видах жестокого обращения в следственных изоляторах", - говорится в заявлении.

В ООН потребовали от белорусской власти не только провести полное расследование, а также привлечь к ответственности виновных и компенсировать нанесенный ущерб пострадавшим и их семьям.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит 24-й день протестов, к общенациональной забастовке присоединились студенты минских университетов.

Кроме того, президент Александр Лукашенко пригрозил студентам службой в армии за участие в протестах.

Добавим, что США призвали освободить задержанных участников протестов в Беларуси.