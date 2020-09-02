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На протестах в Мінську затримали близько 80 осіб, - правозахисники

Автор: Надія Собенко

На акціях протесту 1 вересня в Мінську, за попередніми даними, були затримані близько 80 осіб. Деяких демонстрантів відпустили, але частина проведе ніч в ізоляторі до суду.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна" в своєму Telegram-каналі.

"У списку затриманих в Мінську за 1 вересня вже більше 70 чоловік. Багатьох з них відпустили, але частина все ж проведе ніч в ізоляторі до суду. В тому числі і затримані журналісти", - йдеться в повідомленні.

На даний момент правозахисники наводять список з 79 осіб і відзначають, що він буде доповнюватися.

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Нагадаємо, 1 вересня в Білорусі відбувся 24-й день протестів, до загальнонаціонального страйку приєдналися студенти мінських університетів.

Біля стадіону "Динамо" ОМОНівці почали масово затримувати студентів.

Олександр Лукашенко пригрозив студентам службою в армії за участь у протестах.

За даними ООН, в Білорусі було задокументовано 450 випадків тортур і жорстокого поводження в СІЗО.

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