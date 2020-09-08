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На протестах в Минске задержали более 40 человек, - правозащитники

Минск, Вторник 08 сентября 2020 21:29
На протестах в Минске задержали более 40 человек, - правозащитники
Фото: задержание в Минске (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 8 сентября, в Минске сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали более 40 человек, принимавших участие в акции поддержки члена координационного совета Беларуси Марии Колесниковой. Они были задержаны возле Камаровского рынка и на проспекте Машерова.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" в Telegram.

Правозащитники приводят имена и фамилии 45 человек, которые были задержаны вечером вторника.

Напомним, сегодня в Минске прошли акции в поддержку оппозиции.

Кроме того, Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Лукашенко.

Также глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС усилит санкции против Беларуси, если Лукашенко не отреагирует на требования прекратить массовые задержания протестующих и не наладит общенациональный диалог.

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