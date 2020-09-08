На протестах в Мінську затримали більше 40 осіб, - правозахисники

Фото: затримання в Мінську (tut.by)

У вівторок, 8 вересня, в Мінську співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали понад 40 осіб, які брали участь в акції підтримки члена координаційної ради Білорусі Марії Колеснікової. Вони були затримані біля Комаровського ринку та на проспекті Машерова.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна" в Telegram.

Правозахисники наводять імена і прізвища 45 людей, які були затримані увечері вівторка.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську пройшли акції на підтримку опозиції.

Крім того, Євросоюз обговорює можливість введення санкцій проти Лукашенка.

Також глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що ЄС посилить санкції проти Білорусі, якщо Лукашенко не відреагує на вимоги припинити масові затримання протестувальників і не налагодить загальнонаціональний діалог.