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В центре Минска на акции в поддержку оппозиции начались задержания

Беларусь , Вторник 08 сентября 2020 18:34
В центре Минска на акции в поддержку оппозиции начались задержания
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 8 сентября, в Минске собирается акция в поддержку оппозиции. Стихийный марш проходит по всему центру города, а людей начали задерживать еще до начала акции. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

На митинге уже две сотни человек

Около столичной Комаровки уже собрались двести человек. Люди скандируют: "Выпускай!". Протестующие традиционно принесли плакаты.

В центре Минска на акции в поддержку оппозиции начались задержанияФото: протестующие традиционно принесли плакаты (tut.by)

Людей задерживают неизвестные в балаклавах

Не успели они развернуть первые плакаты, сотрудник МВД предупредил их о незаконности массового мероприятия и об ответственности по статьям 23.34 и 23.4 Административных кодекса. Одну из женщин сразу увели.

В центре Минска на акции в поддержку оппозиции начались задержания

Фото: одну из женщин сразу увели (tut.by)

Позже неизвестные в балаклавах увели в микроавтобусы без номеров минимум 4-х человек. Собравшиеся пытались их отбить.

В центре Минска на акции в поддержку оппозиции начались задержанияФото: собравшиеся пытались помешать задержаниям (tut.by)

Уже известно о первых задержаниях возле района Комаровка

Около минского исторического района Комаровка начались задержания. Силовики в зелёной форме отводят мужчин и женщин в бусы без номеров. Оставшиеся люди кричат "Позор!".

Оппозиционные силы призвали людей приходить на акцию с 18:00 с лозунгом: "один за всех, и все за одного". Сердцем демонстраций должен стать исторический район столицы Беларуси Комаровка.

Акции протеста связаны, среди прочего, с задержаниями и пропажей соратников лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

В частности, накануне стало известно о задержании члена координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Позже пропала еще одна соратница Тихановской Антонина Коновалова перестала выходить на связь. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Напомним, ранее генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность нарушениями прав человека в Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что президент Беларуси Александр Лукашенко не будет вести переговоры с координационным советом оппозиции. Он считает, что его предложения - это катастрофа для Беларуси.

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