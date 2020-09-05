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Если Лукашенко не отреагирует на требования ЕС, то санкции будут расширены, - Маас

Берлин, Суббота 05 сентября 2020 15:18
Если Лукашенко не отреагирует на требования ЕС, то санкции будут расширены, - Маас
Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз намерен ужесточить санкции против Беларуси, если президент Александр Лукашенко не отреагирует на требования ЕС. При этом Евросоюз до сих пор не признает результаты выборов в Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Bild.

"Как ЕС, мы не признаем выборы (президента Беларуси - ред.) и приняли решение о санкциях, которые сейчас будем претворять в жизнь. Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции", - заявил Маас.

Министр подчеркнул, что Лукашенко должен быть "наконец готов к диалогу", и выдвинул перечень требований.

"Я прошу Лукашенко провести переговоры с оппозицией, повторные выборы и прекратить насилия против демонстрантов. Лукашенко должен показать, что он уважает права человека и свободу прессы", - добавил Маас.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 29 чиновников.

Позже Беларусь утвердила ассиметричные санкции против стран Балтии.

Кроме того, ЕС не признал результатов выборов в Беларуси, а также приступил к работе над санкциями в отношении лиц, ответственных за фальсификации и силовой разгон демонстрантов.

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