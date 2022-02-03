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Протасевич готовит иск против Ryanair. Якобы к посадке в Минске причастна оппозиция

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Минск, Четверг 03 февраля 2022 15:49
Протасевич готовит иск против Ryanair. Якобы к посадке в Минске причастна оппозиция Фото: Роман Протасевич (Facebook Романа Протасевича)
Автор: Илона Свиридова

Один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA, который коорднировал протесты после выборов президента в 2020 году, Роман Протасевич готовит иск против авиакомпании Ryanair. Он связан с экстренной посадкой рейса в Минске, после которой он был задержан властями Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

В частности, по его словам к отправке сообщения о якобы минировании самолета Ryanair, на котором он возвращался из Греции в Литву, могут быть причастны оппозиционеры Франак Вячорка, Ян Рудик и Даниил Богданович, а также представители хакерской группировки "Киберпартизаны".

По его словам, в штабе оппозиционерки Светланы Тихановской якобы обсуждалась необходимость усиления европейских санкций против режима Александра Лукашенко, и именно его задержание в Минске стало необходимым драйвером. Из этого он сделал вывод, что Ryanair стал якобы политическим инструментом в руках белорусской оппозиции.

"Не буду раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair. И также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту. Подробностей пока не будет, потому что над иском работает команда юристов", - добавил Протасевич.

Напомним, в мае 2021 года в Минске принудительно посадили самолет Ryanair с Протасевичем после якобы сообщения о бомбе на борту. Так как он был объявлен в розыск, его задержали. После данного инцидента европейские страны прекратили авиасообщение с Беларусью.

Месяц спустя Протасевича перевели под домашний арест, несмотря на обвинения в экстремизме, терроризме, а также участии в боях на Донбассе на стороне Украины. На сегодня выступает как один из рупоров белорусской пропаганды.

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Ryanair Беларусь Роман Протасевич
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