Протасевич готовит иск против Ryanair. Якобы к посадке в Минске причастна оппозиция

Один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA, который коорднировал протесты после выборов президента в 2020 году, Роман Протасевич готовит иск против авиакомпании Ryanair. Он связан с экстренной посадкой рейса в Минске, после которой он был задержан властями Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

В частности, по его словам к отправке сообщения о якобы минировании самолета Ryanair, на котором он возвращался из Греции в Литву, могут быть причастны оппозиционеры Франак Вячорка, Ян Рудик и Даниил Богданович, а также представители хакерской группировки "Киберпартизаны".

По его словам, в штабе оппозиционерки Светланы Тихановской якобы обсуждалась необходимость усиления европейских санкций против режима Александра Лукашенко, и именно его задержание в Минске стало необходимым драйвером. Из этого он сделал вывод, что Ryanair стал якобы политическим инструментом в руках белорусской оппозиции.

"Не буду раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair. И также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту. Подробностей пока не будет, потому что над иском работает команда юристов", - добавил Протасевич.