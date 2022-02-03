Протасевич готує позов проти Ryanair. Нібито до посадки в Мінську причетна опозиція
Один із засновників опозиційного білоруського Telegram-каналу NEXTA, який коорднував протести після виборів президента в 2020 році, Роман Протасевич готує позов проти авіакомпанії Ryanair. Він пов'язаний з екстреною посадкою рейсу в Мінську, після якої він був затриманий владою Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
Зокрема, за його словами до відправки повідомлення про нібито мінування літака Ryanair, на якому він повертався з Греції до Литви, можуть бути причетні опозиціонери Франак Вячорка, Ян Рудик і Данило Богданович, а також представники хакерського угруповання "Кіберпартизани".
За його словами, в штабі опозиціонерки Світлани Тихановської нібито обговорювалася необхідність посилення європейських санкцій проти режиму Олександра Лукашенка, і саме його затримання в Мінську стало необхідним драйвером. З цього він зробив висновок, що Ryanair став нібито політичним інструментом в руках білоруської опозиції.
"Не буду розкривати всіх подробиць, але я планую подати позов до авіакомпанії Ryanair. І також я закликаю подати подібний позов всіх пасажирів, які перебували на борту. Подробиць поки не буде, тому що над позовом працює команда юристів", - додав Протасевич.
Нагадаємо, в травні 2021 року в Мінську примусово посадили літак Ryanair з Протасевичем після нібито повідомлення про бомбу на борту. Так як він був оголошений в розшук, його затримали. Після даного інциденту європейські країни припинили авіасполучення з Білоруссю.
Місяць потому Протасевича перевели під домашній арешт, незважаючи на звинувачення в екстремізмі, тероризмі, а також участі в боях на Донбасі на боці України. На сьогодні виступає як один з рупорів білоруської пропаганди.