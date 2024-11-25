Просування окупантів прискорилося. В ISW назвали подальші варіанти дій РФ в Україні

Український військовий спостерігач Костянтин Машовець зазначив, що росіяни захопили Катеринівку, Єлизаветівку, Іллінку та, ймовірно, Романівку (всі на північний схід від Вугледара вздовж траси С051104).

Оприлюднені 24 листопада геолокаційні кадри вказують на нещодавнє просування військ РФ до східної околиці Єлизаветівки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 24 листопада, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися до центральної частини селища Трудівське на північ від Вугледара.

Також в ISW підтвердили просування російських військ біля Великої Новосілки. Опубліковані 23 і 24 листопада геолокаційні дані вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися на південь від Роздольного (на північний схід від Великої Новосілки) і до західної Новодарівки (на південний захід від Великої Новосілки).

"Російські війська значно збільшили темпи свого просування на Покровському, Курахівському, Вугледарському та Великоновосілківському напрямках з 1 вересня 2024 року, здобувши щонайменше 1103 км2 на цих ділянках з 1 вересня 2024 року. При тому, що за весь 2023 рік військові РФ здобули лише 387 км2 завдяки контрнаступу України", - йдеться у звіті.

Причини просування

В Інституті вивчення війни зазначили, що просування росіян на південному сході України з осені 2024 року багато в чому є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць на позиціях ЗСУ.

З осені 2024 року російські війська здійснюють поступове тактичне просування на південному сході України. Російські війська не змогли відновити оперативний маневр, що спостерігався у перші місяці повномасштабного російського вторгнення.

Нинішнє російське тактичне просування, хоча і відбувається швидше, ніж у місяці позиційної війни, що характеризували більшу частину 2023 року і початок 2024 року, все ще значно поступається темпам просування РФ у березні 2022 року.

"Російським військам вдалося скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донецької області, всупереч помилковій попередній оцінці ISW, що прогнозувала протилежне", - йдеться у звіті.

З огляду на актуальну ситуацію, ISW пропонує наступні варіанти дій, які російське командування може розглядати з огляду на нещодавнє просування російських військ.

Варіант 1

Росіяни просуваються на південний захід, схід та північний схід від Великої Новосілки, щоб охопити населений пункт із флангів, оминаючи територію, розташовану безпосередньо на південь від Великої Новосілки.

В ISW нагадали, що 4 листопада російські війська захопили Шахтарське (на північний схід від Великої Новосілки), й відтоді Інститут спостерігав підтвердження того, що російські війська просунулися на захід і північний захід від цього населеного пункту.

Нещодавно ISW також спостерігав підтвердження того, що російські війська просунулися до східних околиць Роздольного (на північний схід від Великої Новосілки і на північний захід від Шахтарського).

Російські війська також дедалі більше просуваються на південний захід від Великої Новосілки, нещодавно захопивши Рівнопіль та просунувшись біля Новодарівки.

"Підтверджено, що російські війська перебувають у межах п'яти кілометрів на північний схід і 2,5 кілометрів на південний схід від Великої Новосілки. Російські війська, схоже, намагаються обійти Велику Новосілку і низку населених пунктів на південь від неї, адже ЗСУ, ймовірно, мають краще підготовлену оборону в цих районах", - йдеться у звіті.

В ISW також зазначили, що потенційне майбутнє захоплення росіянами Роздольного і подальше просування на північ та північний схід від лінії Новодарівка-Рівнопіль буде продовжувати становити загрозу обороні ЗСУ в районі Великої Новосілки.

Російське військове командування, ймовірно, має намір продовжувати тиск на південно-західний і східний фланги Великої Новосілки, щоб змусити українські війська вийти з цього району, не вдаючись до лобових атак на сам населений пункт. Це демонструє, як російські війська намагаються виявити і використати вразливі місця в українських оборонних лініях для поступового, дедалі більш загрозливого просування вперед.

Крім того, росіяни загрожують наземним лініям зв'язку, що забезпечують українську оборону у Великій Новосілці.

"За оцінками ISW, війська РФ перебувають менш ніж за три кілометри від траси Т0518, що проходить на північ від Великої Новосілки до траси Н15, яка сама по собі слугує основною лінією зв'язку для українських військ у Кураховому та біля нього. За оцінками ISW, російські війська знаходяться менш ніж за чотири кілометри від траси О0510, яка проходить на захід від Великої Новосілки до Гуляйполя. Продовження російського тиску на ці українські опорні пункти, ймовірно, буде загрожуватиме стійкості української оборони у Великій Новосілці", - йдеться у звіті.

Варіант 2

Російські війська просуваються до Андріївки (вздовж траси Н15 і на захід від Курахового) з півдня на підтримку російських зусиль, спрямованих на те, щоб закрити українські "кишені" біля Курахового та вирівняти лінію фронту.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець та російські військові блогери нещодавно визначили, що російське військове командування, ймовірно, намагається наступати в напрямку Андріївки з лінії Роздольне - Максимівка.

Наразі російські війська намагаються оточити ЗСУ в осередках на північ від Курахівського водосховища та біля низки населених пунктів на північний схід від Вугледара вздовж автошляху С051104.

В ISW зазначають, що потенційне захоплення Росією Андріївки створило б сприятливі умови для одночасного охоплення російськими військами цих обидвох українських осередків. Подальше просування російських військ на південь і південний захід від Сонцівки (на північний схід від Андріївки) також сприятиме російським зусиллям по оточенню більшого осередку українських військ від Андріївки.

"Захоплення Андріївки також дозволить російським військам вирівняти фланг від Роздольного до траси Н15, що сприятиме поточним зусиллям Росії вирівняти лінію фронту між Селидовим і Роздольним, щоб уможливити відновлення російських наступальних операцій із метою захоплення Покровська у 2025 році", - зазначає Інститут вивчення війни.

Варіант 3

Російські війська просуваються на захід та південний захід від Селидового вздовж лінії Пустинка-Сонцівка в напрямку Андріївки, щоб зруйнувати українську "кишеню" на північ від Курахового і загрожувати шляхам відходу ЗСУ. Російські війська продовжують просуватися на захід та південний захід після захоплення Селидового станом на 30 жовтня.

Російські війська просуваються на південний захід від Селидового в напрямку Новодмитрівки, Зорі та Сонцівки для оточення українських сил, що обороняються в районі на північ від Курахівського водосховища (на північ від Курахового).

Ймовірний наступ росіян на Андріївку з півдня, як описано у Варіанті 2, суттєво обмежить шляхи відходу українських військ з району на північ від водосховища і на північний схід від Вугледара вздовж траси С05114. Просування російських військ до Андріївки може змусити ЗСУ в цих осередках відступити по вузькому маршруту відходу на північний захід у напрямку Богданівки.

В ISW переконані, що російський наступ на захід та північний захід від Селидового в напрямку Жовтого, Пушкіного й Зорі, може поставити під загрозу цей потенційний відхід українських військ до Богданівки.

"Якщо українські війська зможуть вийти з котлів під Курховим і Вугледаром до того, як російські війська зможуть просунутися до Андріївки, російське просування на південний захід і захід від Селидового все одно допоможе вирівняти фланг уздовж лінії Шахтарське-Жовте, що уможливить відновлення російських наступальних операцій з метою захоплення Покровська", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.