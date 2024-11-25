Атака дронів: у Києві фіксують падіння уламків у кількох районах

У Києві в результаті ворожої атаки із застосуванням безпілотників фіксуються падіння уламків у кількох районах. Йдеться про Дніпровський та Дарницький райони на лівому березі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка .

Як поінформував чиновник щодо наслідків російської повітряної атаки на українську столицю, в Дніпровському районі міста "сталось загоряння вікна балкону на 9 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку".

"Інформація щодо постраждалих з'ясовується", - розповів він.

Пізніше в адміністрації уточнили, що у Дніпровському районі на іншій локації через атаку "Шахедів" уламки пробили автівки.

"Попередньо, пожежі та потерпілих немає", - передали в КМВА.

Крім того, було зафіксовано падіння уламків також на приватну забудову в Дарницькому районі столиці.

"Попередньо, без пожежі та постраждалих. Оперативне зведення оновлюється", - додав керівник КМВА.

Оновлено: уточнення щодо наслідків.

В адміністрації о першій ночі заявили, що за уточненою інформацією, дані щодо загорання балкона у столиці у Дніпровському районі у багатоповерхівці через атаку БпЛА - не підтвердилися.

Атака "Шахедів" на Київ

Раніше повідомлялося, що протягом доби 24 листопада російські загарбники кілька разів запускали ударні безпілотники у бік Києва для атаки.

Спочатку близько пів на шосту ранку у Києві було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки. Пізніше стало відомо, що завдяки роботі ППО були збиті усі понад 10 дронів, які противник запустив у напрямку столиці.

Вже вдень 24 листопада також повідомлялося про відбиття дронової атаки у Києві - у столиці було чути звуки вибухів.

А вже ввечері у неділю у Києві знову пролунали звуки вибухів через дроновий удар ворога. У столиці ведеться робота ППО.