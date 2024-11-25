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Росія масштабно атакує Україну дронами: де загроза ударів

Понеділок 25 листопада 2024 00:20
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Росія масштабно атакує Україну дронами: де загроза ударів Фото: росіяни запустили десятки ударних дронів у напрямку України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вечері у неділю, 24 листопада, Російська Федерація вкотре запустила в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ударні безпілотники почали залітати у повітряних простір країни після 19:00.

Станом на 0:01 понеділка, 25 листопада, ворожі дрони виявлені у центральній частині Київської області, постійно змінюють курс.

Також російські безпілотники виявлені у:

  • північній частині Київської області, рухаються на схід;
  • у східній частині Вінницької області, курс західний;
  • у південній частині Чернігівщини, курс західний;
  • в центральній частині Сумщини, курс південно-західний;
  • південніше Черкас, курс західний;
  • у центральній частині Полтавщини, курс західний;
  • в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний;
  • у західній частині Дніпропетровщини, курс західний;
  • в західній частині Запоріжжя, постійно змінює курс;
  • БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс північний/північно-західний.

Станом на 23:48 мапа повітряних тривог України виглядає так:

Росія масштабно атакує Україну дронами: де загроза ударів

Масштабна повітряна атака

Пізно ввечері 24 листопада у Києві було оголошено повітряну тривогу через наближення дронів.

Згодом у столиці прогриміли потужні вибухи, працювали сили ППО.

Загалом, вдень у неділю в Києві два рази оголошували повітряну тривогу.

Також загарбники вдарили двома авіаційними ракетами по Чернігівській області. Є поранені та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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