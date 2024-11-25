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Через російську масовану атаку у Запоріжжі поранена дівчинка

Запоріжжя, Понеділок 25 листопада 2024 01:22
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Через російську масовану атаку у Запоріжжі поранена дівчинка Ілюстративне фото: у Запоріжжі через дроновий удар була поранена дитина (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі в результаті російської повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників у ніч проти 25 листопада була поранена неповнолітня. Постраждала 16-річна дівчинка.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами чиновника, у Запоріжжі внаслідок російської атаки вже відомо "про одну поранену дитину".

"Це дівчинка 16 років. Медики надають всю необхідну допомогу", - передав начальника ОВА

Дроновий удар по Запоріжжю

Раніше повідомлялося, що росармія з вечора неділі, 24 листопада, запустила ударні безпілотники по Україні під час чергової повітряної атаки. Було зафіксовано багато груп дронів-камікадзе ворога у цей масований удар.

Пізно ввечері стало відомо, що у Запоріжжі та області пролунали вибухи. У регіоні фіксувалися БПЛА противника.

Згодом глава ОВА поінформував, що через російську масовану атаку "Шахедами" по Запоріжжю було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

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Запоріжжя Атака дронів
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