Через російську масовану атаку у Запоріжжі поранена дівчинка
У Запоріжжі в результаті російської повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників у ніч проти 25 листопада була поранена неповнолітня. Постраждала 16-річна дівчинка.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
За словами чиновника, у Запоріжжі внаслідок російської атаки вже відомо "про одну поранену дитину".
"Це дівчинка 16 років. Медики надають всю необхідну допомогу", - передав начальника ОВА
Дроновий удар по Запоріжжю
Раніше повідомлялося, що росармія з вечора неділі, 24 листопада, запустила ударні безпілотники по Україні під час чергової повітряної атаки. Було зафіксовано багато груп дронів-камікадзе ворога у цей масований удар.
Пізно ввечері стало відомо, що у Запоріжжі та області пролунали вибухи. У регіоні фіксувалися БПЛА противника.
Згодом глава ОВА поінформував, що через російську масовану атаку "Шахедами" по Запоріжжю було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
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