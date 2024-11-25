Продвижение оккупантов ускорилось. В ISW назвали дальнейшие варианты действий РФ в Украине

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец отметил, что россияне захватили Катериновку, Елизаветовку, Ильинку и, вероятно, Романовку (все к северо-востоку от Угледара вдоль трассы С051104).

Обнародованные 24 ноября геолокационные кадры указывают на недавнее продвижение войск РФ к восточной окраине Елизаветовки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 24 ноября, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись к центральной части поселка Трудовское к северу от Угледара.

Также в ISW подтвердили продвижение российских войск возле Великой Новоселки. Опубликованные 23 и 24 ноября геолокационные данные указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись на юг от Раздольного (к северо-востоку от Великой Новоселки) и к западной Новодаровке (к юго-западу от Великой Новоселки).

"Российские войска значительно увеличили темпы своего продвижения на Покровском, Кураховском, Угледарском и Великоновоселковском направлениях с 1 сентября 2024 года, получив не менее 1103 км2 на этих участках с 1 сентября 2024 года. При том, что за весь 2023 год военные РФ получили только 387 км2 благодаря контрнаступлению Украины", - говорится в отчете.

Причины продвижения

В Институте изучения войны отметили, что продвижение россиян на юго-востоке Украины с осени 2024 года во многом является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест на позициях ВСУ.

Российские войска не смогли восстановить оперативный маневр, который наблюдался в первые месяцы полномасштабного российского вторжения.

Нынешнее российское тактическое продвижение, хотя и происходит быстрее, чем в месяцы позиционной войны, характеризовавшие большую часть 2023 года и начало 2024 года, все еще значительно уступает темпам продвижения РФ в марте 2022 года.

"Российским войскам удалось воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области, вопреки ошибочной предварительной оценке ISW, которая прогнозировала обратное", - говорится в отчете.

Учитывая актуальную ситуацию, ISW предлагает следующие варианты действий, которые российское командование может рассматривать, учитывая недавнее продвижение российских войск.

Вариант 1

Россияне продвигаются на юго-запад, восток и северо-восток от Великой Новоселки, чтобы охватить населенный пункт с флангов, минуя территорию, расположенную непосредственно к югу от Великой Новоселки.

В ISW напомнили, что 4 ноября российские войска захватили Шахтерское (к северо-востоку от Великой Новоселки), и с тех пор Институт наблюдал подтверждение того, что российские войска продвинулись на запад и северо-запад от этого населенного пункта.

Недавно ISW также наблюдал подтверждение того, что российские войска продвинулись к восточным окраинам Раздольного (к северо-востоку от Великой Новоселки и к северо-западу от Шахтерского).

Российские войска также все больше продвигаются на юго-запад от Великой Новоселки, недавно захватив Ровнополь и продвинувшись возле Новодаровки.

"Подтверждено, что российские войска находятся в пределах пяти километров к северо-востоку и 2,5 километров к юго-востоку от Великой Новоселки. Российские войска, похоже, пытаются обойти Великую Новоселку и ряд населенных пунктов к югу от нее, поскольку ВСУ, вероятно, имеют лучше подготовленную оборону в этих районах", - говорится в отчете.

В ISW также отметили, что потенциальный будущий захват россиянами Раздольного и дальнейшее продвижение на север и северо-восток от линии Новодаровка-Равнополь будет продолжать представлять угрозу обороне ВСУ в районе Великой Новоселки.

Российское военное командование, вероятно, намерено продолжать давление на юго-западный и восточный фланги Великой Новоселки, чтобы заставить украинские войска выйти из этого района, не прибегая к лобовым атакам на сам населенный пункт. Это демонстрирует, как российские войска пытаются обнаружить и использовать уязвимые места в украинских оборонительных линиях для постепенного, все более угрожающего продвижения вперед.

Кроме того, россияне угрожают наземным линиям связи, которые обеспечивают украинскую оборону в Великой Новоселке.

"По оценкам ISW, войска РФ находятся менее чем в трех километрах от трассы Т0518, проходящей к северу от Великой Новоселки до трассы Н15, которая сама по себе служит основной линией связи для украинских войск в Курахово и возле него. По оценкам ISW, российские войска находятся менее чем в четырех километрах от трассы О0510, которая проходит на запад от Великой Новоселки до Гуляйполя. Продолжение российского давления на эти украинские опорные пункты, вероятно, будет угрожать устойчивости украинской обороны в Великой Новоселке", - говорится в отчете.

Вариант 2

Российские войска продвигаются к Андреевке (вдоль трассы Н15 и к западу от Курахово) с юга в поддержку российских усилий, направленных на то, чтобы закрыть украинские "карманы" возле Курахово и выровнять линию фронта.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец и российские военные блогеры недавно определили, что российское военное командование, вероятно, пытается наступать в направлении Андреевки с линии Раздольное - Максимовка.

Сейчас российские войска пытаются окружить ВСУ в очагах к северу от Кураховского водохранилища и у ряда населенных пунктов к северо-востоку от Угледара вдоль автодороги С051104.

В ISW отмечают, что потенциальный захват Россией Андреевки создал бы благоприятные условия для одновременного охвата российскими войсками этих двух украинских центров. Дальнейшее продвижение российских войск на юг и юго-запад от Сонцевки (к северо-востоку от Андреевки) также будет способствовать российским усилиям по окружению большей ячейки украинских войск от Андреевки.

"Захват Андреевки также позволит российским войскам выровнять фланг от Раздольного до трассы Н15, что будет способствовать текущим усилиям России выровнять линию фронта между Селидовым и Раздольным, чтобы сделать возможным возобновление российских наступательных операций с целью захвата Покровска в 2025 году", - отмечает Институт изучения войны.

Вариант 3

Российские войска продвигаются на запад и юго-запад от Селидово вдоль линии Пустынка-Сонцовка в направлении Андреевки, чтобы разрушить украинский "карман" к северу от Курахово и угрожать путям отхода ВСУ. Российские войска продолжают продвигаться на запад и юго-запад после захвата Селидово по состоянию на 30 октября.

Российские войска продвигаются на юго-запад от Селидово в направлении Новодмитровки, Зари и Солнцевки для окружения украинских сил, обороняющихся в районе к северу от Кураховского водохранилища (к северу от Курахово).

Вероятное наступление россиян на Андреевку с юга, как описано в Варианте 2, существенно ограничит пути отхода украинских войск из района к северу от водохранилища и на северо-восток от Угледара вдоль трассы С05114. Продвижение российских войск к Андреевке может заставить ВСУ в этих очагах отступить по узкому маршруту отхода на северо-запад в направлении Богдановки.

В ISW убеждены, что российское наступление на запад и северо-запад от Селидово в направлении Желтого, Пушкино и Зари, может поставить под угрозу этот потенциальный отход украинских войск в Богдановку.

"Если украинские войска смогут выйти из котлов под Курховым и Угледаром до того, как российские войска смогут продвинуться к Андреевке, российское продвижение на юго-запад и запад от Селидово все равно поможет выровнять фланг вдоль линии Шахтерское-Желтое, что сделает возможным возобновление российских наступательных операций с целью захвата Покровска", - говорится в отчете Института изучения войны.