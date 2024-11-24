ua en ru
Пн, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Запоріжжі та області було чути вибухи

Запоріжжя, Неділя 24 листопада 2024 23:56
UA EN RU
У Запоріжжі та області було чути вибухи Фото: у Запоріжжі та області пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Запорізькій області пізно ввечері у неділю, 24 листопада, пролунала серія вибухів. Вибух було чути також у самому місті Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та запорізькі ЗМІ.

Кілька вибухів пролунали у Запорізькій області спочатку близько 23:40, а потім через декілька хвилин - знову.

"Вибухи у Запорізькій області. Повторні вибухи у Запорізькій області", - йдеться в заяві керівника ОВА у Telegram о 23:42 та 23:46.

Зазначимо, що запорізькі медіа писали також про вибух, що було чути в місті Запоріжжя. В мережі зазначають, що він був досить сильним.

У регіоні наразі фіксуються ворожі безпілотники, які російські окупанти запустили по Україні з вечора кількома хвилями.

Також в інтернеті пишуть, що у Запорізькій області триває робота ППО через "Шахеди" противника.

У Запоріжжі та області було чути вибухиУ Запоріжжі та області було чути вибухи

Оновлено: був пошкоджений інфраструктурний обʼєкт

Як розповів о 00.07 керівник ОВА, російські окупанти "масовано атакують Запоріжжя "Шахедами"".

"Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. Попередньо постраждалих немає", - поінформував чиновник.

Російські обстріли Запоріжжя й області

Зазначимо, що російські окупанти для ударів по Запоріжжю активно застосовують як ракетне озброєння та дрони-камікадзе, так і керовані авіабомби. Загалом же обласний центр та інші населені пункти регіону страждають від обстрілів регулярно.

Раніше повідомлялося, що 16 листопада у Запоріжжі було чути вибухи на тлі атаки противника із застосуванням "Шахедів".

А 13 листопада вночі на Запоріжжі пролунали вибухи під час ворожого авіаудару.

Додамо, що у ніч проти 11 листопада російські терористи завдали 3 авіаудари по Запоріжжю. В результаті обстрілів загинула одна людина, 20 осіб були поранені (серед травмованих - п'ятеро дітей).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Запорізька область Вибухи Атака дронів
NEWS
AP показало уламки ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро
AP показало уламки ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь