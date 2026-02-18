Умєров назвав наступний етап переговорів: що готують для Зеленського та Путіна

Під час переговорів України, США та Росії у Женеві вдалося уточнити частину питань. Наступний етап - досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це секретар РНБО України та голова української делегаії Рустем Умєров розповів під час спілкування з журналістами.
За його словами, у межах делегації працювали політичний та воєнний блоки. Обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень. Частину питань вдалося уточнити, по частині - триває додаткове узгодження.
"Ми зосереджені на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу. Просування є, але поки що без деталей", - розповів Умєров.
Він зазначив, що наступний етап - досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів.
"Наша задача - підготувати для цього реальну, а не формальну основу. Україна працює конструктивно. Кінцева мета незмінна - справедливий і стійкий мир", - наголосив секретар РНБО.
Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, у Женеві відбувся другий день переговорів між Україною, США та Росією.
Російську делегацію очолює помічник Путіна Володимир Мединський. Також до складу входить керівник ГРУ Ігор Костюков, який представляв РФ на переговорах в ОАЕ. Загалом чисельність російської делегації, за даними ЗМІ, перевищує 15 осіб.
Україну представляють секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та інші члени делегації.
Американську сторону представляють Джаред Кушнер, спецпосланець Стів Віткофф, міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл.
Раніше Кремль анонсував, що порядок денний у Женеві буде ширшим і включатиме територіальне питання, тоді як Україна досягти руху щодо енергетичного перемир’я та гуманітарних домовленостей.
За словами президента України Володимира Зеленського, у ході дводенних переговорів у Женеві делегації України, Росії та США досягли суттєвого прогресу на військовому треці, проте обговорення політичних питань були складними.
Також Зеленський заявив, що переговори України та Росії у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте країна-агресорка намагається їх затягнути.
