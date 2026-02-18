Умеров назвал следующий этап переговоров: что готовят для Зеленского и Путина

По его словам, в рамках делегации работали политический и военный блоки. Обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, по части - продолжается дополнительное согласование.

"Мы сосредоточены на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Это сложная работа, которая требует согласования всех сторон и времени. Продвижение есть, но пока без деталей", - рассказал Умеров.

Он отметил, что следующий этап - достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов.

"Наша задача - подготовить для этого реальную, а не формальную основу. Украина работает конструктивно. Конечная цель неизменна - справедливый и устойчивый мир", - подчеркнул секретарь СНБО.