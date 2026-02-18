Умеров назвал следующий этап переговоров: что готовят для Зеленского и Путина

Во время переговоров Украины, США и России в Женеве удалось уточнить часть вопросов. Следующий этап - достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал во время общения с журналистами.
По его словам, в рамках делегации работали политический и военный блоки. Обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, по части - продолжается дополнительное согласование.
"Мы сосредоточены на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Это сложная работа, которая требует согласования всех сторон и времени. Продвижение есть, но пока без деталей", - рассказал Умеров.
Он отметил, что следующий этап - достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов.
"Наша задача - подготовить для этого реальную, а не формальную основу. Украина работает конструктивно. Конечная цель неизменна - справедливый и устойчивый мир", - подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Женеве состоялся второй день переговоров между Украиной, США и Россией.
Российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский. Также в состав входит руководитель ГРУ Игорь Костюков, который представлял РФ на переговорах в ОАЭ. В целом численность российской делегации, по данным СМИ, превышает 15 человек.
Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и другие члены делегации.
Американскую сторону представляют Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.
Ранее Кремль анонсировал, что повестка дня в Женеве будет шире и будет включать территориальный вопрос, тогда как Украина достичь движения по энергетическому перемирию и гуманитарным договоренностям.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе двухдневных переговоров в Женеве делегации Украины, России и США достигли существенного прогресса на военном треке, однако обсуждение политических вопросов были сложными.
Также Зеленский заявил, что переговоры Украины и России в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако страна-агрессор пытается их затянуть.
